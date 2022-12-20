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«مدفأة الكيروسين والزيت في المقدمة».. تحذير من الدفاع المدني لقضاء شتاء آمن

«مدفأة الكيروسين والزيت في المقدمة».. تحذير من الدفاع المدني لقضاء شتاء آمن

«مدفأة الكيروسين والزيت في المقدمة».. تحذير من الدفاع المدني لقضاء شتاء آمن
٠٦:٠٧:٤٣ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تصميم عبر حسابها الرسمي في تويتر بعنوان ” لشتاء أمن تجنب أخطار وسائل التدفئة ” أن مدفأة الكيروسين يجب أن تزودها بفلتر يمنع خروج رائحة الكيروسين, وتأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند السقوط.

كما يجب التأكد في المدفأة الكهربائية من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوطها على جانب التهوية .

وأشارت المديرية العامة إلى مدفأة الزيت وأنه يجب وضعها في مكان مستقر حتى لا تتعرض للسقوط وينسكب الزيت على الأثاث.

وتطرقت أيضاً للتدفئة بالفحم والحطب وأنه يجب إشعال الفحم خارج المنزل وتجنب إغلاق الأبواب والنوافذ حتى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون.

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واختتمت المديرية العامة بمدفأة الغاز التي يجب عند استخدامها التأكد من عدم تسرب الغاز قبل إشعالها.

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