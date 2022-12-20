بعد قراراته الصادمة.. «إيلون ماسك» مطلوب للمثول أمام البرلمان الأوروبي

تواصل – وكالات:

أعلن البرلمان الأوروبي، أن رئيسته روبرتا ميتسولا أرسلت رسالة إلى إيلون ماسك تطلب فيها من المالك الجديد لموقع «تويتر» الإدلاء بشهادته أمام المجلس التشريعي للاتّحاد الأوروبي.

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لا سلطة للبرلمان على إجبار ماسك على المثول أمامه

غير أن البرلمان الأوروبي لا يملك السلطة لإجبار أثرى رجل في العالم على المثول أمامه.

وماسك الذي يرأس خصوصًا شركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، أثار جدلاً واسعًا منذ أن استحوذ على منصّة «تويتر» للتواصل الاجتماعي في أكتوبر مقابل 44 مليار دولار.

ومنذ استحواذه على عملاق التواصل الاجتماعي، فصل ماسك نصف كبار الموظفين في الشركة، وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضلّلة في شأن «كوفيد-19».

كما جمّد ماسك حسابات بعض الصحفيين، ومنع الترويج عبر تويتر لمنصات اجتماعية منافسة، قبل أن يعود عن ذلك.

وأثارت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صنّاع القرارات السياسية في كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا.

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تهديدات بفرض عقوبات أوروبية على ماسك

وسبق للمفوضية الأوروبية وأن حذرت ماسك من أنّ الاتّحاد الأوروبي قد «عقوبات» عليه بسبب التهديد الذي يشكّله لحرية الإعلام.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إن «الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة”، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل “يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية».

وأضافت «يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك»، مشيرة إلى أن «هناك خطوطا حمراء وهناك عقوبات قريبًا».