رئيس وزراء الكويت: نسعى لتعزيز تواجد العراق في محيطه العربي

تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيح أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس وزراء الكويت، أن دول مجلس التعاون تسعى لتعزيز تواجد العراق في محيطه العربي.

وأضاف أن الدول العربية تدرك مكانة العراق و أهميتها فى المحيط الإقليمي و الدولي، وتسعى لـ استعادة دور العراق الفاعل فى تعزيز تواجده بـ المحيط العربي ليمارس دورة بحرية دون تأثيرات خارجية.

وتابع رئيس وزراء الكويت، أنه سيتم تفعيل اتفاقية الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.

ولفت إلى أن الكويت سعت لدعم العراق فى جميع المجالات، وأن أمن البلاد العربية كلاً لا يتجزأ، وهناك عمق علاقات قوية تجاه العراق.

وأشار إلى أن مؤتمر الكويت لإعمار العراق فى 2019، كان خير دليل لـ دعم الكويت لـ العراق، والكثير سعى الكويت لاستقرار العراق.

وأوضح رئيس وزراء الكويت، أنه يجب أن نعمل لترسيم الحدود البحرية، وأن يكون هناك عمل لتحقيق طموحات الشعوب.

العراق: لن يسمح بأن تكون منصة لتهديد الدول المجاورة

فيما أعاد رئيس وزراء العراق محمد السوداني، تعهداته بأنه لن يسمح بأن تكون بلاده منصة لتهديد الدول المجاورة.

وأضاف في انطلاق أعمال مؤتمر «بغداد 2» في الأردن: «لا نسمح باستخدام أراضينا لانطلاق أي تهديد لدول الجوار»، تأكيدًا لما سبق وأعلنه خلال الفمة العربية الصينية بالرياض في وت سابق من هذا الشهر برفضه أن يكون العراق منطلقًا لتهديد الجوار.

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