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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.2 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.2 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.2 مليارات ريال
٠٤:٤٠:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعاً 93.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10280.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 136 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: كابلات الرياض، وسابك للمغذيات الزراعية، وبن داود، وشركة المعر لأنظمة المعلومات، وتوبي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: شمس، وتهامة، والعربي، والسعودي الفرنسي، وأسيج، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.86 % و 9.97 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وكابلات الرياض، وبترو رابغ، ودار الأركان، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: سابك للمغذيات الزراعية، وكابلات الرياض، والراجحي، وسابك، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 65.13 نقطة ليقفل عند مستوى 18650.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 810 آلاف سهم تقاسمتها 2096 صفقة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الآن الأسهم السعودية المملكة سوق الأسهم

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