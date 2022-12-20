قفزة في أسعار النفط اليوم.. وخام برنت يُباع بـ 80 دولار

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قفزت أسعار النفط اليوم مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وحسب «رويترز»، فقد زادت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا، أي 0.65 %، لتصل إلى 80.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعها 76 سنتا في الجلسة السابقة.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارًا واحدًا، أي 1.31 %، إلى 76.19 دولار للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتا يوم الاثنين.

شراء 3 ملايين برميل من النفط

وتلقى السوق دعما من الخطة الأمريكية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي.

ويؤدي ضعف الدولار الأمريكي إلى دعم الأسعار لأنه يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.

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