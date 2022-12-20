القبض على باكستاني بحوزته 5كجم من مادة «الشبو» المخدر

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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مقيم باكستاني بحوزته (5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بمنطقة الرياض.

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إحالة المتهم إلى النيابة العامة

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ووفقًا للنيابة العامة: “تُعرف مادة الشبو المحظورة والمؤثرة عقليًا باسم الميثامفيتامين وهي من المواد المؤثرة عقليًا المُدرجة في الفئة (ب) من الجدول الثاني المرافق بنظام مكافحة المخدرات والمخدرات العقلية، والتي تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م، والتي تُعرف بالقائمة الخضراء وتُصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات”.

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وينص القانون على أن عقوبة الترويج للمخدرات تصل إلى السجن 15 عامًا، وتصل بموجب المادة 37 إلى عقوبة القتل تعزيرًا في تهريب المواد المخدرة، وتلقيها وترويجها ولجلبها مرة ثانية.