«التجارة» تكشف عن 6 ضوابط لتنظيم المسابقات التجارية.. وأقل نسبة تخفيض على المنتج

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أعلنت وزارة التجارة أن أقل نسبة تخفيض في التخفيضات التجارية لأسعار المنتج هي 10% مقارنة بسعر المنتج السابق، موضحة أنه إذا قلت نسبة المنتجات المخفضة عن 50% من إجمالي المنتجات المعروضة للبيع، فيجوز للمحل تقديم تخفيضات غير معلنة عليها خارج المحل التجاري.

وأضافت الوزارة: تُسمى التخفيضات جزئية إذا كانت 50% من المنتجات المعروضةُ مخفضة، أما إذا قلّت عن هذه النسبة فلا يجوز الإعلان عن تخفيضات، وتُسمى التخفيضات شاملة إذا كانت جميع المنتجات المعروضة بالمنشأة التجارية مخفضة بلا استثناء.

وأشارت حسب «عكاظ»، إلى أنه إذا كانت السلعة تُصنع خصيصاً للمستهلك فيجب أن تحتوي فاتورة الشراء على الشروط والمواصفات المتفق عليها أو تسجل في اتفاقية مستقلة عن فاتورة الشراء ويحصل المستهلك على نسخة منها، وأن تكون التخفيضات خلال المدة المحددة في الترخيص وعلى المنتجات المشمولة فيه فقط.

كما كشفت عن الضوابط الخاصة لتنظيم المسابقات التجارية، وهي كالتالي:

1 – يلتزم مقدمها بعدد من الشروط، منها أن يوضِّح طريقة الاشتراك فيها، والجوائز المقدمة، ويجب ألا يكون الشراء شرطاً للاشتراك في المسابقة بأي وسيلة

2 – ألا تتجاوز مدة المسابقة 60 يوماً ويجب أن يتم إعلان نتائجها خلال 30 يوماً من تاريخ انتهائها

3 – يلتزم مقدمها بتسليم الجوائز خلال 7 أيام من تاريخ فرز النتائج

4 – يتعهد مقدمها بعدم تكرار فوز متسابق بأكثر من جائزة، ويكتفى له بأول جائزة حصل عليها

5 – يجب الالتزام بعدم زيادة أسعار المنتجات أثناء فترة المسابقة

6 – أن لا يشترك مقدمها أو أقاربه أو من يعمل لديه بالمنشأة التجارية في المسابقة.

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