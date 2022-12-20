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الأولى من نوعها.. إجراء نقل دم لجنين داخل الرحم بـ «سعود الطبية»
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الأولى من نوعها.. إجراء نقل دم لجنين داخل الرحم بـ «سعود الطبية»

الأولى من نوعها.. إجراء نقل دم لجنين داخل الرحم بـ «سعود الطبية»

الأولى من نوعها.. إجراء نقل دم لجنين داخل الرحم بـ «سعود الطبية»
٠٤:٠٩:٠٩ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

سجلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بفريق طبي بقسم الأجنة والحمل العالي الخطورة بمستشفى النساء والولادة إنجازًا تكلل بإجراء نقل دم لجنين داخل الرحم.

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العملية الأولى من نوعها 

وأوضحت المدينة أن هذه العملية تُعد الأولى من نوعها لمريضة تبلغ من العمر 27 عامًا وكانت المريضة في الأسبوع 27 من حملها، حيث إنها تعاني من سكر الحمل.

وأشارت إلى أنه ومن خلال المتابعة الطبية تبين إصابة الجنين بتضخم عضلة القلب وفقر الدم الحاد المهدد لحياته بالإضافة إلى حدوث “استسقاء جنيني” متمثلاً في استسقاء بتجويف البطن مما يشكل خطورة على حياته.

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نقل دم للجنين داخل رحم أمه 

وذكرت أنه “وبناءً على ما أظهرته الفحوصات تقرر إجراء عملية لنقل دم للجنين داخل رحم أمه لإنقاذ حياته، ومن ثم تم تجهيز الأم للعملية حيث أدخلت إبرة إلى الجوف الأمنيوسي عبر الوريد البابي للجنين مع التوجيه بالموجات الصوتية لتزويد الجنين بالدم اللازم، والوقاية من مضاعفات فقر الدم، وللحفاظ على صحته حتى الولادة، حيث تكللت العملية –ولله الحمد- بالنجاح”.

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