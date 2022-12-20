وزير الخارجية: المملكة تؤكد رفضها التام لأي اعتداء على شبر من أرض العراق

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تؤكد رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أرض العراق .

وألقى بن فرحان كلمة خلال مشاركته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية، اليوم الثلاثاء، في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.

المملكة تدعم تطلعات الشعب العراقي

وأضاف: ندعم تطلعات الشعب العراقي الشقيق، و نقف إلى جانب العراق لاستعادة مكانته التاريخية، ونرغب في استمرار مسيرة التعاون مع العراق من خلال شراكات فعلية.

وتابع أن المملكة حريصة على رخاء العراق لأن ذلك يؤثر إيجابيا في استقرار المنطقة كلها، مضيفا: المملكة ستواصل العمل لدفع استثمارات جديدة بالعراق

وواصل: المملكة تدعم مبادرات التنمية في العراق، مؤكدا أن المملكة ترحب باستعادة العراق دوره الإقليمي والدولي.

يذكر أن الأردن يستضيف اليوم، قمة «بغداد 2» بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورؤساء وقادة الدول العربية والخليجية.

وقال محللون إن تلك القمة تأتي في ظل أوضاع صعبة إقليميًا ودوليًا وستتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها «الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة ونووي إيران».

وعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، لأول مرة في 28 أغسطس 2021 في العاصمة العراقية بغداد وشاركت فيه 9 دول عربية وأجنبية، إضافة إلى عدة منظمات إقليمية ودولية.

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