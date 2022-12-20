«بوتين» يعترف: الوضع قي المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا بأوكرانيا «صعب جدًا»

تواصل – وكالات:

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بأن الوضع “صعب جدًا” في المناطق الأربع في جنوبي وشرقي أوكرانيا، التي أعلنت موسكو ضمها بدون السيطرة عليها بالكامل.

اقرأ أيضًا:

«بوتين» يصدم أمريكا والغرب بتصريح عاجل: سنضم هذه المناطق لروسيا

أداء الأجهزة الأمنية الروسية

وقال بوتين “الوضع في جمهوريات دونيتسك ولوجانسك الشعبية وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب جدًا”، وذلك بينما كان يتحدث في فيديو موجه الى موظفي جهاز الأمن والاستخبارات الخارجية وحماية كبار المسؤولين، الذين يحتفلون سنويًا “بعيدهم المهني” في روسيا في 20 ديسمبر.

وأشاد بوتين بأداء عناصر الأجهزة الأمنية الروسية الذين يعملون في “المناطق الجديدة لروسيا” مؤكدا أن “الناس الذين يعيشون هناك، مواطنون روس” يعتمدون على “حماية” هذه الأجهزة.

اقرأ أيضًا:

هل يتوقف القصف.. بوتين يجتمع بالقادة العسكريين وكييف تعود إلى الحياة

رسالة من بوتين إلى أجهزة مكافحة التجسس

ودعا الرئيس الروسي الذي عمل سابقًا في جهاز الاستخبارات السوفيتي، إلى “تركيز إلى أقصى الحدود” من جانب أجهزة مكافحة التجسس. وقال “من الضروري قمع أعمال أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشدة وتحديد هوية الخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال”.

في سبتمبر، أعلن الرئيس الروسي ضم أربع مناطق أوكرانية (مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون) التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيا، بعد إجراء “استفتاءات” محلية نددت بها كييف والغرب.

لكن في نوفمبر، استعادت أوكرانيا السيطرة على مدينة خيرسون عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، ما شكل نكسة كبرى لموسكو بعد هجوم مضاد استمر لعدة أسابيع.