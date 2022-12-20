حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية تسجل 121 مليار دولار في أكتوبر الماضي

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سجلت حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية نحو 121.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2022، مقارنة بشهر سبتمبر 2022.

وحسب «عكاظ»، فقد حافظت المملكة على المركز الـ16 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر أكتوبر 2022.

الاستثمارات توزعت إلى 103.1 مليار دولار

وتوزعت الاستثمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 103.1 مليار دولار في «سندات طويلة الأجل» تمثل 85% من الإجمالي، و17.99 مليار دولار في «سندات قصيرة الأجل» تشكل ما نسبته 15%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي، بنحو 1078.2 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 909.6 مليار دولار.

انخفاض حيازة المملكة في فبراير الماضي

وفي فبراير الماضي، انخفضت حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية إلى 116.7 مليار دولار بانخفاض قدره 2.7 مليار دولار، مقارنة بشهر يناير 2022.

وتراجعت المملكة إلى المركز الـ 18 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر فبراير 2022.

وتوزعت استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي إلى 101.27 مليار دولار في “سندات طويلة الأجل” تمثل 87% من الإجمالي، و15.46 مليار دولار في “سندات قصيرة الأجل” تشكل ما نسبته 13%.

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