«منشآت» تُطلق «حاسبة التكاليف» لمساعدة رواد الأعمال على تقدير جدوى المشاريع

تواصل – واس:

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» خدمة جديدة تُسهّل على رواد الأعمال الراغبين ببدء العمل التجاري على تقدير جدوى المشروع بدقة أكبر، من خلال تقدير مبالغ الرسوم الحكومية المفروضة على المنشأة عند البدء بتأسيس وممارسة النشاط التجاري، والتعرف على نقطة التعادل للمشروع، وذلك من خلال «حاسبة التكاليف».

احتساب رسوم التأسيس الأولية لـ 8 جهات حكومية

وأوضحت «منشآت» أن الخدمة تُساعد في احتساب رسوم التأسيس الأولية لـ 8 جهات حكومية، بالإضافة إلى حساب نقاط التعادل من خلال التكاليف الثابتة المقدرة للعمل التجاري، ومبيعات الوحدة المتوقعة له، والتكلفة المتغيرة لكل وحدة، داعية المهتمين إلى الاستفادة من الخدمة عبر هذا الرابط.

تسهيل ممارسة الأعمال والوصول للمعلومات

ويأتي ذلك حرصاً من «منشآت» على تسهيل ممارسة الأعمال والوصول للمعلومات، ورفع الوعي بالتكاليف الأساسية للمنشأة التجارية، بالإضافة إلى تحسين فرص نجاح المشاريع من خلال رفع جودة دراسات الجدوى.

الارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يُذكر أنّ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعمل على الارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال؛ لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو هذا القطاع، وتعزيز قدرته التنافسية.

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