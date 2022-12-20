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بالفيديو.. مشربيات جديدة لماء زمزم تعمل بتقنية الاستشعار الذكي
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بالفيديو.. مشربيات جديدة لماء زمزم تعمل بتقنية الاستشعار الذكي

بالفيديو.. مشربيات جديدة لماء زمزم تعمل بتقنية الاستشعار الذكي

بالفيديو.. مشربيات جديدة لماء زمزم تعمل بتقنية الاستشعار الذكي
٠٣:٤٦:٢٣ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشربيات جديدة لماء زمزم مزودة بتقنية الاستشعار الذكي تيسيرًا وتسهيلًا لضيوف الرحمن.

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وعرض المركز الإعلامي بالرئاسة، مقطع فيديو عبر حسابها في موقع “تويتر” يظهر المشربيات وطريقة عملها، في إطار الخدمات المتواصلة لزوار المسجد الحرام.

روبوت ماء زمزم

وفي مطلع العام الجاري، دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت ماء زمزم.

وكشف وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام بدر اللقماني أن تقنية الروبوت الذكي تقوم على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري.

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توزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة

وأكد أن الروبوت يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة التي تستغرق (10) دقائق، ‏ويعمل لمدة ثمانية ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة (20) ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.

ويجرى العمل على تشغيل الروبوت على أوسع نطاق داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى خدمة الحقائب والأسطوانات المحمولة، ولفت إلى أن العمل جار على وضع صنابير تعمل بالاستشعار دون اللمس في المشربيات.

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