«العفو الدولية»: مليشيا الحوثي تستخدم أساليب قمعية في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

قالت منظمة العفو الدولية، إن جماعة الحوثي تستخدم أساليب قمعية ضد حرية التعبير والإعلام ولإسكات المعارضة السلمية في اليمن.

وكان أحدث تقرير حقوقي يمني كشف مؤخرا، ارتكاب مليشيات الحوثي نحو 504 جرائم إرهابية بحق الملاحة البحرية قبالة اليمن، في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، وفقا لـ “سكاي نيوز”.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية ارتكبت نحو 5091 جريمة إنسانية ضد المدنيين العزل في 18 محافظة، تراوحت بين الاخفاء القسري والاعتقالات والتعذيب.

وحولت المليشيا الحوثية المدن اليمنية إلى حمام دم، عن طريق القصف الوحشي للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية وزجّ عشرات الآلاف من عناصرها والأطفال في محارق الحرب، فضلًا عن أعمال قرصنة متصاعدة في البحر الأحمر، كان آخرها اختطاف السفينة المدنية “روابي” التي تحمل علم الإمارات في 5 يناير الجاري.

جرائم جماعة الحوثي

وقال التقرير الصادر عن الملتقى الوطني لحقوق الإنسان باليمن، إنه خلال 7 سنوات من سيطرة الحوثيين على صنعاء تتعرض السفن التجارية بالبحر الأحمر لاعتداءات إرهابية متواصلة ما يهدد 13 في المئة من حجم حركة التجارة الدولية سنويا، قبالة مناطق سيطرة الانقلابيين، بحسب تقديرات منسوبة لبيانات رسمية.

ووثق التقرير ارتكاب آلاف الجرائم خلال نشاط المليشيات في أعمال القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن.

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