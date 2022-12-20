بعد استفتاء التنحي.. قرار جديد من «إيلون ماسك»

تواصل – وكالات:

في أول قرار له بعد أن صوت ملايين المستخدمين لصالحه للتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للموقع، قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إن مشتركي “تويتر” الحاصلين على علامة التوثيق الزرقاء فقط هم الذين سيتمكنون من التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بالسياسة على المنصة.

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استفتاء التنحي

وفي حين قال 5ر57 في المائة من أكثر من 5ر17 مليون حساب صوتوا في الاستطلاع للتنحي عن منصبه، أضاف ماسك، أنه “سيلتزم” بنتيجة استطلاع الرأي، الذي أطلقه، وسأل مستخدمي تويتر عما إذا كان ينبغي عليه التنحي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ونشر ماسك الاستطلاع على “تويتر” مساء الأحد، وقال إنه سيحترم نتيجته وذلك بعد أسابيع من القرارات المثيرة للجدل، وشمل ذلك تخفيف نهج الإشراف على المحتوى في “تويتر”، والسماح للمستخدمين المحظورين سابقًا بالعودة.

كما حظر ملسك بعض الصحفيين الذين يغطون أخباره ثم التخلي عن السياسة التي تحظر على المستخدمين التغريد بشأن روابط بعض منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

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نشر الكراهية والإساءة والمعلومات المضللة

وكانت بعض جماعات السلامة على شبكة الإنترنت، اتهمت ماسك بالسماح بنشر الكراهية والإساءة والمعلومات المضللة بشكل أسهل على الموقع بسبب مبادئه في حرية التعبير. وقام عقب استحواذه على الشركة بتسريح أكثر من نصف العاملين بالشركة على مستوى العالم.