الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
برعاية خادم الحرمين.. انعقاد المؤتمر الدولي العاشر للموارد المائية والبيئة الجافة
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برعاية خادم الحرمين.. انعقاد المؤتمر الدولي العاشر للموارد المائية والبيئة الجافة

برعاية خادم الحرمين.. انعقاد المؤتمر الدولي العاشر للموارد المائية والبيئة الجافة

برعاية خادم الحرمين.. انعقاد المؤتمر الدولي العاشر للموارد المائية والبيئة الجافة
٠٣:٢٥:٢١ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

يُعقد المؤتمر الدولي العاشر للموارد المائية والبيئة الجافة، خلال الفترة من 2 إلى 4 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق من 26 إلى 28 ديسمبر 2022م الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله.

ويشارك في المؤتمر جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويهدف المؤتمر إلى:

1- تطوير المعرفة وتبادل المعلومات في مجال البيئة والمياه والصحراء

2- الاستفادة من التقنيات الحديثة في دراسات المناطق الجافة وشبه الجافة ومواردها الطبيعية

3- تبادل الخبرات بين متخذي القرار والخبراء والعلماء؛ للوصول إلى إيجاد حلول للتحديات ذات الصلة بالمياه والبيئة.

كما تتماشى أهداف ومحاور هذا المؤتمر مع رؤية المملكة 2030 وخاصة في مجال اهتمامها بالبيئة وتوفير المياه والمحافظة عليها، ومع المبادرات التي أعلنتها المملكة وخاصة مبادرة السعودية الخضراء.
ويشارك في الجلسات العلمية للمؤتمر، مجموعة من الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه لاستعراض الحلول الإبداعية والابتكارات التي حصلوا بموجبها على الجائزة وآخر أبحاثهم ومنجزاتهم العلمية، إضافة إلى نخبة من العلماء والشخصيات البارزة لتقديم محاضرات ضمن محاور المؤتمر الرئيسة التي تشمل الموارد المائية والبيئة الجافة وترشيد استخدام المياه واستخدام التقنيات الحديثة في دراسات البيئة الجافة ومواردها الطبيعية.
ويمكن التسجيل لمن يرغب في حضور فعاليات المؤتمر من خلال موقعه الإلكتروني www.icwrae-psipw.org .

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة الموارد المائية

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