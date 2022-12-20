إنجاز جديد.. 6 طلاب يفوزون بمسابقة «هواوي» لتقنية المعلومات والاتصالات

تواصل – واس:

فاز 6 طلاب وطالبات في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، التي نظمتها شركة هواوي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات واختتمت أمس، بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقدرات ووظائف المستقبل المهندس فارس الصقعبي، ونائب الرئيس التنفيذي لهواوي السعودية ويليام جانغ، والفائزين من طلاب وطالبات الجامعات والكليات السعودية وأساتذتهم الجامعيين المشرفين على تدريبهم.

وتأهل الفائزون للمشاركة بالمسابقة النهائية في سلطنة عمان، بعد مشاركة أكثر من 3500 متسابق من الطلاب والطالبات الموهوبين من 30 كلية وجامعة على مستوى المملكة في نسخة العام الحالي 2022.

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تطوير المنظومة المحلية الشاملة والمتكاملة

وتهدف المسابقة إلى تطوير المنظومة المحلية الشاملة والمتكاملة اللازمة لتقنية المعلومات والاتصالات التي تبدأ بتنمية المواهب التقنية الشابة وتعزيز قدراتهم الابتكارية وصقل معارفهم وخبراتهم بما يتماشى مع التطورات المتسارعة للتقنية وخطط إعداد الجيل القادم من قادة التقنية في المملكة لخدمة أهداف التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي المستدام المبني على المعرفة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وخضع المشاركون في المسابقة لدورات تدريبية متخصصة اكتسبوا من خلالها مستويات متقدمة من الخبرة والمعرفة على يد خبراء هواوي بالتعاون مع العديد من أساتذة الجامعات والمشرفين الأكاديميين، التي اختتمت باختبارات المنافسات الوطنية النهائية، وفاز 20 متسابقاً من المملكة كما ترشح عدد 6 متسابقين للمنافسة الإقليمية، ونال الفائزون العديد من الجوائز القيّمة بما فيها الجوائز العينية والشهادات المعتمدة كتقدير لإنجازاتهم.

وقال وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقدرات ووظائف المستقبل المهندس فارس الصقعبي: “يسعدنا أن نتعاون مع شركة تقنية رائدة على المستوى العالمي مثل هواوي على تنظيم مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات، حيث يؤدي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات دوراً كبيراً في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في المملكة، وتعزيز قدراتها التنافسية، ونحن ملتزمون بالإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة من خلال تمكين الشباب الموهوبين من أجل تحقيق التحول الرقمي في المملكة”.

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مواهب مميزة

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة إريك يانج: “شهدت مسابقة العام الحالي مشاركة العديد من المواهب المميزة من المملكة والمنطقة، ونحن ملتزمون في هواوي بتنمية المواهب المحلية وإعداد الجيل القادم من قادة التقنية في المستقبل، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم للإسهام في تنفيذ الخطط التنموية، ودفع عجلة التحول الرقمي”.

وبين أن المسابقة تعكس أهمية التعاون المفتوح مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتمكين الشباب السعوديين الموهوبين من أخذ دورهم في بناء مستقبل وطنهم، مؤكدًا التزام الشركة بتوفير أحدث التقنيات وأفضل الخبرات على المستوى العالمي والعمل مع الشركاء لتمكين وتطوير القدرات الرقمية، مما يسهم بدوره في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وتعد مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط واحدة من بين العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها هواوي من أجل رعاية الشباب الموهوبين تقنياً في الشرق الأوسط. ومن خلال المسابقة وبرنامج هواوي بذور من أجل المستقبل والمختبرات المشتركة التي تم إنشاؤها بالتعاون مع العديد من الجامعات في المنطقة وكذلك مراكز الابتكار المشترك، وتسعى هواوي لترك بصمة لها في مجال رعاية تنمية المواهب الشابة في المنطقة، وتوفير المهارات اللازمة لهم للأسهام في تحقيق التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية في بلدانهم.