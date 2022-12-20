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بالفيديو.. طريقة إبداعية لتقييم الطلاب في قراءة القرآن الكريم
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بالفيديو.. طريقة إبداعية لتقييم الطلاب في قراءة القرآن الكريم

بالفيديو.. طريقة إبداعية لتقييم الطلاب في قراءة القرآن الكريم

بالفيديو.. طريقة إبداعية لتقييم الطلاب في قراءة القرآن الكريم
٠٢:٣٩:٠٦ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو تم تداوله على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، لأحد المُعلّمين وهو يقوم باختبار طلاب في المرحلة الابتدائية في قراءة القرآن الكريم، تفاعلاً بسب طريقته المبدعة.

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برنامج العجلة الدوارة

ويظهر المعلم وهو يوجه أحد الطلاب للضغط على برنامج “العجلة الدوارة” عبر جهاز الحاسوب، لاختيار رقم عشوائي. ومن ثم يتوجه إلى الصفحة التي تحمل الرقم ذاته لقراءة الآية المكتوبة من أجل تقييمه.

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وأثنى العديد من المعلقين على الفكرة التي اعتبروها تحفز الطلاب بطريقة إبداعية على قراءة وحفظ القرآن، وكتب أحدهم: «ماشاء الله، رائع جدًا، جزاه الله خير وكتب الله أجره»، بينما علق آخر «ماشاء الله دائمًا المعلمين والمعلمات مبدعون ومتفوقون».

الكلمات الدلالية:
القرآن الكريم المرحلة الابتدائية مقطع فيديوـ طلاب

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