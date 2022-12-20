«رقم قياسي».. استشاري يكشف سر تزايد ابتلاع الأطفال للعملات المعدنية

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كشف استشاري جراحة الأنف و مناظير الجيوب الأنفية، الدكتور إبراهيم الصميلي، عن تضاعف نسب ابتلاع العملات الرقمية من قبل الأطفال خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد تحويل العملات من ورقية إلى معدنية.

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سبب ابتلاع عملات معدنية

وأضاف في تصريح إلى فضائية «الإخبارية»: «وجدنا أن معظم الزيادة كانت بسبب ابتلاع عملات معدنية، راجعنا الفترة التي تم خلالها استبدال الريال الورقي بالريال المعدني في نهاية 2017، وقسمنا العينة البحثية إلى جزئين، ما قبل وما بعد هذا التاريخ، وجدنا أنه خلال فترة 34 شهرًا قبل هذا التاريخ، كان إجمالي الحالات 20 حالة فقط، بالمقارنة بـ 100 حالة تطلبت إجراء المنظار الصلب لإزالة الأجسام الغريبة خلال فترة 32 شهرًا بعد هذا التاريخ».

وأشار إلى أن هذا الإجراء له مخاطر، منها مخاطر تتعلق بالتخدير العام، ومخاطر تتعلق بالإجراء نفسه، مثل فقدان المريء، التهاب الجزء المركزي من الصدر.

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أكثر من 40 ضعفًا في عدد الحالات

وتابع: “راجعنا الأجسام الغريبة التي تم ابتلاعها وجدنا أنه كانت هناك حالتان فقط في المجموعة الأولى، مقارنة بـ 83 حالة، أي ما يوازي 4 آلاف في المائة، أو أكثر من 40 ضعفًا، وذلك حتى منتصف 2020.

وأوضح أنه منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، كانت هناك 190 معظمهم ابتلاع عملات معدنية، مشيرًا إلى أن غالبية العملات التي يتم ابتلاعها عبارة عن نصف ريال وريال وريالين، وهذه الفئات من الصعب أن تذهب إلى مجرى النفس، وتذهب إلى مجرى البلع.

ولفت إلى أن ذلك يؤدي إلى صعوبة في البلع، وتراكم اللعاب في الفم، مما يتطلب الإسراع بالتوجه إلى المستشفى مباشرة لاستخراج العملة التي تم ابتلاعها.