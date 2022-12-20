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ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم
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ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم
٠٢:٠٥:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما 100 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي وقت سابق، قبضت دوريات حرس الحدود بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما 11 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر و37800 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين وتسليمهما والمهربات لجهة الاختصاص.

إحباط محاولات التهريب والقبض على المخالفين

كانت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير ألقت القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم (140) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي يونيو الماضي، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، محاولات تهريب (35) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(52,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وهم (3) متهمين مخالفين لنظام أمن الحدود، (2) من الجنسية الإثيوبية، و(1) من الجنسية اليمنية.

كما ضبط بحوزتهم سلاحان ناريان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير .. وهذا ما عثر عليه بحوزتهما

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