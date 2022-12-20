الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الصحة»: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا و تعافي 50 حالة
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«الصحة»: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا و تعافي 50 حالة

«الصحة»: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا و تعافي 50 حالة

«الصحة»: تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا و تعافي 50 حالة
٠١:٥٢:٥٠ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 50 حالة، ووفاة واحدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 826,621 حالة من بينها 2971 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة منها 32 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

إجمالي حالات التعافي

وأوضحت أن إجمالي حالات التعافي بلغ 814,151 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9499 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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