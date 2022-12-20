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«الأمم المتحدة» تُعلن تسجل 1.9 مليون حالة ملاريا بدولة عربية

«الأمم المتحدة» تُعلن تسجل 1.9 مليون حالة ملاريا بدولة عربية

«الأمم المتحدة» تُعلن تسجل 1.9 مليون حالة ملاريا بدولة عربية
٠١:٣٥:٤٤ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا” عن زيادة عدد حالات الإصابة بوباء الملاريا في السودان العام الحالي، بمعدل 12% مقارنة بالعام 2021م.

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زيادة بنسبة 12% عن العام الماضي

وأفاد المكتب في نشرة صادرة عنه اليوم، بأنَّه جرى “الإبلاغ عن 1.9 مليون حالة ملاريا حتى الآن، وهو ما يزيد بنسبة 12% عن عدد جميع الحالات في 2021”.

وأشار إلى أن شركاء الصحة والصندوق العالمي يدعمون وزارة الصحة السودانية بالأدوية والإمدادات الطبية للاستجابة للملاريا، كاشفاً المكتب عن تسجيل 4.782 حالة اشتباه بحمى الضنك في 10 من أصل 18 ولاية، منها 595 إصابة مؤكدة توفي على إثرها 29 فرداً.

وكانت وزارة الصحة الاتحادية، أعلنت السودان منطقة وباء شلل الأطفال بعد رصدها لإصابة مؤكدة لوافدة من دولة جارة، وذلك بعد إعلان البلاد خالية من هذا الوباء مطلع العام.

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الملاريا تشكل تحديا كبيرًا للصحة العامة والتنمية

وتظل الملاريا تشكل تحديا كبيرًا للصحة العامة والتنمية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ففي العام الماضي، حدثت حوالي 95 في المائة من الحالات المقدرة بـ 228 مليون حالة في منطقة منظمة الصحة العالمية/أفريقيا، بالإضافة إلى 602 ألفًا و20 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.

وبحسب ما ورد، فإن ستة من تلك البلدان الأكثر تضررًا تمثل ما يصل إلى 55 في المائة من الحالات على مستوى العالم و50 في المائة من هذه الوفيات.

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أوتشا الصحة العالمية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وباء الملاريا في السودان

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