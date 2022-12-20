«أرامكو» تُعلن عن وظائف شاعرة.. إليك التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن)، عن توفّر وظائف شاغرة، لعددٍ من التخصصات.

وفيما يلي التفاصيل والشروط:

* المسمى الوظيفي:

– مدرب إداري ومحترف.

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المؤهلات والخبرات:

1 -يفضل درجة الماجستير.

2 – درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية و ذات الصلة.

3 -لديهم خبرة في إعداد بيئة التعلم في الفصل وإجراء التدريب من 5 إلى 100 مشارك.

4 -لديك من 6 إلى 10 سنوات من الخبرة في تقديم البرامج التدريبية التي تركز على القيادة والإدارة والتطوير المهني.

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المهام الوظيفية:

– قدم محتوى منظم بطريقة تلهم المشاركين نحو العظمة.

– إجراء دورات القيادة والإدارة والإشراف والمحتوى التعليمي (شخصيًا وافتراضيًا).

– إكمال الشهادات والاحتفاظ بها بنجاح.

– اكتساب المعرفة الحديثة باستمرار حول مهارات القيادة والإدارة والإشراف.

– تعاون مع محترفي التعلم الآخرين في تطوير مواد الدورة التدريبية الجديدة.

– مراجعة المناهج الدراسية وتقديم توصيات حول استخدام أحدث وسائل المساعدة التدريبية والتقنيات ، بما في ذلك أنظمة التدريب الرقمية والتفاعلية.

– المساعدة في أنشطة الأقسام الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بتدريب الأقسام.

– تحت إشراف المشرف، قم بإجراء تدريب في الفصول الدراسية والمساعدة في أنشطة التدريب الميداني.

– كن عضوًا فعالًا في الفريق يمارس باستمرار الخصائص المثبتة للعمل الجماعي الفعال.

* التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).