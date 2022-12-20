الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«أرامكو» تُعلن عن وظائف شاعرة.. إليك التفاصيل ورابط التقديم
من الغد وحتى الجمعة.. هيئة الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية بأجواء المملكة
100 ألف ريال غرامة على توصيل شبكة المياه والصرف بطريقة غير قانونية
لحمَلة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بـ «شركاء نيوم»
عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ «62»
اتفاق بين «روشن» و«آجدان» لتطوير  مجتمع «سدرة» بالرياض

الرئيسية

 /

فرص

 /

«أرامكو» تُعلن عن وظائف شاعرة.. إليك التفاصيل ورابط التقديم

«أرامكو» تُعلن عن وظائف شاعرة.. إليك التفاصيل ورابط التقديم

«أرامكو» تُعلن عن وظائف شاعرة.. إليك التفاصيل ورابط التقديم
٠١:٠٣:١٢ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن)، عن توفّر وظائف شاغرة، لعددٍ من التخصصات.

وفيما يلي التفاصيل والشروط:

* المسمى الوظيفي:

– مدرب إداري ومحترف.

اقرأ أيضًا:

«جونز هوبكنز أرامكو» يعلن توفر وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات

المؤهلات والخبرات:

1 -يفضل درجة الماجستير.

2 – درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية و ذات الصلة.

3 -لديهم خبرة في إعداد بيئة التعلم في الفصل وإجراء التدريب من 5 إلى 100 مشارك.
4 -لديك من 6 إلى 10 سنوات من الخبرة في تقديم البرامج التدريبية التي تركز على القيادة والإدارة والتطوير المهني.

اقرأ أيضًا:

لحملة مختلف المؤهلات.. 460 وظيفة شاغرة بأرامكو

المهام الوظيفية:

– قدم محتوى منظم بطريقة تلهم المشاركين نحو العظمة.
– إجراء دورات القيادة والإدارة والإشراف والمحتوى التعليمي (شخصيًا وافتراضيًا).
– إكمال الشهادات والاحتفاظ بها بنجاح.
– اكتساب المعرفة الحديثة باستمرار حول مهارات القيادة والإدارة والإشراف.
– تعاون مع محترفي التعلم الآخرين في تطوير مواد الدورة التدريبية الجديدة.
– مراجعة المناهج الدراسية وتقديم توصيات حول استخدام أحدث وسائل المساعدة التدريبية والتقنيات ، بما في ذلك أنظمة التدريب الرقمية والتفاعلية.
– المساعدة في أنشطة الأقسام الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بتدريب الأقسام.
– تحت إشراف المشرف، قم بإجراء تدريب في الفصول الدراسية والمساعدة في أنشطة التدريب الميداني.
– كن عضوًا فعالًا في الفريق يمارس باستمرار الخصائص المثبتة للعمل الجماعي الفعال.

* التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم المسمى الوظيفي شركة أرامكو للنفط والغاز وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة المؤسس تعلن توفر وظيفة بمركز التميز في الدراسات البيئية

جامعة المؤسس تعلن توفر وظيفة بمركز التميز في الدراسات البيئية

٠٧:٠٤ ص، الخميس، ١٩ سبتمبر ٢٠١٣
الخدمة المدنية: 6 حالات لترقية الموظفين دون عمل

الخدمة المدنية: 6 حالات لترقية الموظفين دون عمل

١٢:٣٨ م، الثلاثاء، ١٥ مايو ٢٠١٢
ألف وظيفة موسمية بحافلات نقل الحجاج

ألف وظيفة موسمية بحافلات نقل الحجاج

٠١:٢٥ ص، الأثنين، ٠٩ مايو ٢٠١٦
«تحفيظ الجبيل» تعلن بدء التسجيل بدبلوم إعداد معلمات القرآن الكريم

«تحفيظ الجبيل» تعلن بدء التسجيل بدبلوم إعداد معلمات القرآن الكريم

١١:٠٠ م، الأحد، ٢٨ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *