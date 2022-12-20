عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ «62»

تواصل- فريق التحرير

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 62.

وقال في تغريدة على “تويتر”: “صدرت نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية”.

والأسبوع الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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