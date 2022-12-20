لحمَلة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بـ «شركاء نيوم»

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أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط:

* المسميات الوظيفية:

1 – الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات.

* المؤهلات والخبرة:

– سنوات من الخبرة 2 – 5 سنوات

– المعرفة بأحدث معالجات الكمبيوتر

– قطع غيار الكمبيوتر

-المعرفة بأحدث أنظمة تشغيل Windows

– تنسيق وتثبيت برامج التشغيل والطابعات

– تبديل وكابلات الشبكة

-ا للغة الإنجليزية جيدة / مقبولة

2 – أمين المخزن.

* المؤهلات والخبرة

– سنوات من الخبرة 4 – 10 سنوات

– اللغة الإنجليزية

– معرفة الكمبيوتر

– مهارات اتصال شفهية وكتابية متطورة

– مهارات إدارة الوقت الجيد

– القدرة على إيلاء اهتمام خاص بالتفاصيل

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وظائف أخرى متاحة:

1 – مهندس مدني

2 – موظف استقبال

3 – ممرض

4 – المدير التجاري

5 – مراقب الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة

6 – حارس أمن

7 – فني تكنولوجيا المعلومات

8 – مهندس مدني أول

9 – وغيرها

* طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).