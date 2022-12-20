لحمَلة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بـ «شركاء نيوم»
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم.
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وفيما يلي التفاصيل والشروط:
* المسميات الوظيفية:
1 – الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات.
* المؤهلات والخبرة:
– سنوات من الخبرة 2 – 5 سنوات
– المعرفة بأحدث معالجات الكمبيوتر
– قطع غيار الكمبيوتر
-المعرفة بأحدث أنظمة تشغيل Windows
– تنسيق وتثبيت برامج التشغيل والطابعات
– تبديل وكابلات الشبكة
-ا للغة الإنجليزية جيدة / مقبولة
2 – أمين المخزن.
* المؤهلات والخبرة
– سنوات من الخبرة 4 – 10 سنوات
– اللغة الإنجليزية
– معرفة الكمبيوتر
– مهارات اتصال شفهية وكتابية متطورة
– مهارات إدارة الوقت الجيد
– القدرة على إيلاء اهتمام خاص بالتفاصيل
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وظائف أخرى متاحة:
1 – مهندس مدني
2 – موظف استقبال
3 – ممرض
4 – المدير التجاري
5 – مراقب الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة
6 – حارس أمن
7 – فني تكنولوجيا المعلومات
8 – مهندس مدني أول
9 – وغيرها
* طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).