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اتفاق بين «روشن» و«آجدان» لتطوير  مجتمع «سدرة» بالرياض

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اتفاق بين «روشن» و«آجدان» لتطوير  مجتمع «سدرة» بالرياض

اتفاق بين «روشن» و«آجدان» لتطوير  مجتمع «سدرة» بالرياض

اتفاق بين «روشن» و«آجدان» لتطوير  مجتمع «سدرة» بالرياض
١٢:٠٢:٣٦ م، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

وقعت «روشن»، اتفاقية مع شركة أجدان للتطوير العقاري، تقوم بموجبها أجدان بشراء وتطوير أراض تستهدف إنشاء أكثر من 270 فيلا ضمن مجتمع «سدرة»، أحد المجتمعات السكنية المتميزة التي طورتها «روشن» في مدينة الرياض.

ومن المتوقع أنَّ يتم تشييد الوحدات الجديدة على أرض تزيد مساحتها عن 80,700 متر مربع كجزء من المرحلة الأولى من مجتمع «سدرة».

المعايير العالمية

وبذلك تتم إضافة عدد من الوحدات السكنية المتنوعة عالية الجودة في هذا المشروع الذي يحمل رؤية روشن بتقديم مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات بأعلى المعايير العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر،: «عندما نُقيم شراكات مع قادة القطاع العقاري، مثل أجدان، فنحن نسعى من خلال ذلك إلى توفير أفضل المنتجات والخدمات في القطاع العقاري للمقيمين في مجتمعاتنا، وما يجمعنا هو العمل على توفير تجارب حياتية جديدة في قطاع العقارات السكنية ومتعددة الاستخدام».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن أجدان قادرة على تشييد فلل تنسجم انسجاماً تاماً مع رؤيتنا التصميمية المتمثلة في إنشاء مجتمعات متكاملة مفتوحة تضم باقة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي».

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