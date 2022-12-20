أبرزها مكة والرياض.. دوريات الأمن تضبط عددًا من المخالفين للنظام في 6 مناطق

تواصل – واس:

أعلنت دوريات الأمن في الرياض و مكة المكرمة والقصيم والجوف وعسير وتبوك، أنها ألقت القبض على 9 مخالفين لنظام البيئة، 8 مواطنين، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 9 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وزارة الداخلية تواصل متابعة المخالفين

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و«996» و«999» في بقية مناطق المملكة.

تضبط 3 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 3 مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في محافظة أملج.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه جرى ضبط 3 آليّات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية المصرية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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