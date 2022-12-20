الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
من الغد وحتى الجمعة.. هيئة الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية بأجواء المملكة
100 ألف ريال غرامة على توصيل شبكة المياه والصرف بطريقة غير قانونية
لحمَلة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بـ «شركاء نيوم»
عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ «62»
اتفاق بين «روشن» و«آجدان» لتطوير  مجتمع «سدرة» بالرياض
تنبيه مهم من «تعليم نجران»: إطلاق المرحلة الثالثة من تدريب شاغلي هذه الوظائف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أبرزها مكة والرياض.. دوريات الأمن تضبط عددًا من المخالفين للنظام في 6 مناطق

أبرزها مكة والرياض.. دوريات الأمن تضبط عددًا من المخالفين للنظام في 6 مناطق

أبرزها مكة والرياض.. دوريات الأمن تضبط عددًا من المخالفين للنظام في 6 مناطق
١١:٤١:٤٦ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أعلنت دوريات الأمن في الرياض و مكة المكرمة والقصيم والجوف وعسير وتبوك، أنها ألقت القبض على 9 مخالفين لنظام البيئة، 8 مواطنين، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 9 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وزارة الداخلية تواصل متابعة المخالفين

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و«996» و«999» في بقية مناطق المملكة.

تضبط 3 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 3 مخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في محافظة أملج.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه جرى ضبط 3 آليّات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية المصرية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

اقرأ أيضًا:

«الداخلية» تكشف عن 4 أماكن تطبق فيها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمن العام البيئة الداخلية الرياض حطب محلي دوريات الأمن

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة»: إجراء 1000 عملية جراحية للحجاج بمستشفيات المملكة

«الصحة»: إجراء 1000 عملية جراحية للحجاج بمستشفيات المملكة

١١:٤٧ م، الأحد، ٢٠ أغسطس ٢٠١٧
حصاد الأسبوع الاقتصادي: اقتصاد المملكة الأعلى نموًا في العالم وارتفاع الأصول الاحتياطية بالخارج

حصاد الأسبوع الاقتصادي: اقتصاد المملكة الأعلى نموًا في العالم وارتفاع الأصول الاحتياطية بالخارج

٠٤:٣٩ م، الجمعة، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
برعاية وزير الطاقة .. توقيع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات

برعاية وزير الطاقة .. توقيع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات

٠٧:٤٣ م، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
كوريا الجنوبية توجه جيشها بالرد الفوري على جارتها الشمالية.. ماذا يجري؟

كوريا الجنوبية توجه جيشها بالرد الفوري على جارتها الشمالية.. ماذا يجري؟

٠٩:١٢ ص، الأربعاء، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *