الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
100 ألف ريال غرامة على توصيل شبكة المياه والصرف بطريقة غير قانونية
لحمَلة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بـ «شركاء نيوم»
عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ «62»
اتفاق بين «روشن» و«آجدان» لتطوير  مجتمع «سدرة» بالرياض
تنبيه مهم من «تعليم نجران»: إطلاق المرحلة الثالثة من تدريب شاغلي هذه الوظائف
تفاصيل اتفاقية «صندوق التنمية العقارية» مع «دويتشة الخليج» لتوفير سكن ملائم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه مهم من «تعليم نجران»: إطلاق المرحلة الثالثة من تدريب شاغلي هذه الوظائف

تنبيه مهم من «تعليم نجران»: إطلاق المرحلة الثالثة من تدريب شاغلي هذه الوظائف

تنبيه مهم من «تعليم نجران»: إطلاق المرحلة الثالثة من تدريب شاغلي هذه الوظائف
١١:٤٧:٣٠ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث – بنين وبنات، المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، التي تنفّذ في عدد من مراكز التدريب بقطاعات المنطقة.

مهارات التدريس الفعّال

وأوضحت الإدارة أنَّ البرامج تشمل مهارات التدريس الفعّال، ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، وسلاسل العلوم الطبيعية، ومهارات تعديل السلوك التربوي، وتحديد الاحتياجات التدريبية.

وأشارت إلى أنَّ البرامج تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم.

اقرأ أيضًا:

تعليم نجران يعتمدُ مواعيدَ الدوام الصيفي

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم التعليم تعليم نجران نجران

مواد ذات صلة

المزيد
النرويج تستعد لحظر النقاب في المدارس والجامعات

النرويج تستعد لحظر النقاب في المدارس والجامعات

١١:٥٢ م، الأثنين، ١٢ يونيو ٢٠١٧
المفتي: الرقية من خلال شاشة التلفاز أو الهاتف خطأ شرعي

المفتي: الرقية من خلال شاشة التلفاز أو الهاتف خطأ شرعي

٠٥:٣٣ م، الجمعة، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٤
الغذاء والدواء: حظر استيراد الدواجن والبيض من هولندا بسبب “أنفلونزا الطيور”

الغذاء والدواء: حظر استيراد الدواجن والبيض من هولندا بسبب “أنفلونزا الطيور”

٠٢:٣١ م، الخميس، ١٨ ديسمبر ٢٠١٤
القصاص من جانٍ قتل آخر بسلاح رشاش في عسير

القصاص من جانٍ قتل آخر بسلاح رشاش في عسير

١٢:٤٦ م، الأربعاء، ٢٩ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *