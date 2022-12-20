تنبيه مهم من «تعليم نجران»: إطلاق المرحلة الثالثة من تدريب شاغلي هذه الوظائف

تواصل – واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث – بنين وبنات، المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، التي تنفّذ في عدد من مراكز التدريب بقطاعات المنطقة.

مهارات التدريس الفعّال

وأوضحت الإدارة أنَّ البرامج تشمل مهارات التدريس الفعّال، ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، وسلاسل العلوم الطبيعية، ومهارات تعديل السلوك التربوي، وتحديد الاحتياجات التدريبية.

وأشارت إلى أنَّ البرامج تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم.

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