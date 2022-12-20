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جمعية «تكافل» بالمدينة تقدم خدماتها لـ 15920 يتيمًا
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جمعية «تكافل» بالمدينة تقدم خدماتها لـ 15920 يتيمًا

جمعية «تكافل» بالمدينة تقدم خدماتها لـ 15920 يتيمًا

جمعية «تكافل» بالمدينة تقدم خدماتها لـ 15920 يتيمًا
١١:٣٠:٤٥ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تأسست جمعية «تكافل» لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة، في عام 1432 هـ، وتقدم خدماتها إلى 15920 يتيما ويتيمة، ينتمون إلى 7210 أسرة.

وتقدم الجمعية خدماتها إلى 7889من الأيتام الذكور 8031 من الإناث، كما يعمل بها 175 موظفًا ومتعاونا، و20 متطوعا.

وتقدم الجمعية العديد من خدمات الرعاية في مجالات الغذاء والسكن والنقدية.

كما تقدم للأيتام البرامج والخدمات التعليمية، وبرامج التأهيل المهني، والبرامج التربوية والمهارية، والبرامج الأسرية، والبرامج الترفيهية.

يشار إلى أن 91.30% من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، بواقع 42 جمعية، تقدم خدمات تنموية ورعوية.

كما أن 34.80%، من الجمعيات تقدم جميع الخدمات الرعوية، فيما تقدم 13% من الجمعيات جميع الخدمات التنموية، بينما تقدم 8.70% خدمات رعوية فقط.

الخدمات الرعوية والتنموية

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

بينما الخدمات التنموية تستهدف أسرة اليتيم بالتوعية والتثقيف والتمكين والتدريب، كدبلوم تمكين الأمهات، وبرامج الاستشارات الأسرية وغيرها.

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