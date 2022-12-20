تفاصيل اتفاقية «صندوق التنمية العقارية» مع «دويتشة الخليج» لتوفير سكن ملائم

تواصل – واس:

وقع صندوق التنمية العقارية اليوم، اتفاقية مشتركة مع شركة “دويتشة الخليج للتمويل”، ضمن برنامج تمويل شركات التمويل العقاري، بهدف تمكينها من الإسهام في زيادة فرص تملّك المستفيدين للمسكن الملائم.

جهود لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب شركة “دويتشة” الرئيس التنفيذي محمد صالح الدويش.

وتأتي هذه الاتفاقية وهي الثانية على مستوى شركات التمويل العقاري رفع مساهمة شركات التمويل العقاري وتشجيعها لابتكار حلول تمويلية وسكنية في سوق التمويل العقاري ضمن حلول وخيارات أكثر لتملك السكن الملائم.

الصندوق العقاري واكب مسيرة التطور

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن الصندوق العقاري واكب مسيرة التطور والتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة، معززاً دوره الريادي كذراع رئيس لسوق التمويل العقاري في مواصلة تقديم البرامج الداعمة والإسهام في تنمية قطاع التمويل العقاري، وتعزيز مسيرته التنموية كذراع رئيس لسوق التمويل العقاري.

وأكد أهمية برنامج تمويل شركات التمويل العقاري ودوره في تحفيز سوق التمويل العقاري ودفعه لابتكار حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع مستفيدي “سكني”.

الصندوق ماض بخطى مدروسة

وأشار إلى أن الصندوق ماضِ بخطى مدروسة في ابتكار برامج تتلاءم مع قدرات المستفيدين المالية وتُلبي احتياجاتهم الفعلية للسكن، مبيناً أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لسلسلة شراكات الصندوق الرامية إلى توفير أفضل الحلول التمويلية والسكنية مع قطاع سوق التمويل العقاري والقطاع العقاري.

وأوضح أن جهود الصندوق مستمرة لتشجيع مزيد من شركات التمويل العقاري؛ لتقديم خيارات تمويلية وسكنية ذات أثر ملموس، بحيث تُمكن المستفيدين بشكل عام من الاستفادة القصوى من برامج الدعم السكني.

نقلة نوعية في سوق التمويل

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة “دويتشة الخليج” محمد صالح الدويش، إن سوق التمويل العقاري بالمملكة يشهد نقلة نوعية بفضل التشريعات والتنظيمات من البنك المركزي والعمل التكاملي مع منظومة الإسكان.

وأعرب عن أمله أن تتكلل الجهود بين الصندوق العقاري وقطاع التمويل العقاري في تحقيق أهداف برنامج تمويل شركات التمويل العقاري، ومن ثمّ الإسهام في تسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن.

وشدد على أهمية الشراكة الإستراتيجية مع الصندوق العقاري، منوهاً بدوره الريادي في تنمية سوق التمويل العقاري بما يسهم في تسهيل رحلة تملك المستفيد للسكن الملائم.

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