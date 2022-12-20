تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المتوقعة يصاحبها أجواء باردة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة يصاحبها أجواء باردة وانخفاض في درجات الحرارة، وأنها تكون -بمشيئة الله- على هذه المناطق:

1 – منطقة عسير، وتشمل «النماص وبلقرن وتنومة».

2 – المنطقة الشرقية، وتشمل «البطحاء والعديد وسلوى».

3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «العرضيات والشفا والهدا».

4 – منطقة الباحة وتشمل محافظات «العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها».

وأشار إلى أن الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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