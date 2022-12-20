رقم قياسي لمعدلات الجريمة في أمريكا بين الأطفال.. وهذه أهم الأسباب

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كشفت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية «JAMA» أن إصابات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 بالأسلحة النارية زادت بنسبة 52% خلال جائحة كورونا.

وأوضحت الدراسة أن معدلات الأطفال المصابين بطلقات نارية في مستشفيات الأطفال الأمريكية ارتفعت بشكل كبير خلال جائحة كورونا وظلت مرتفعة طوال عام 2021.

الإصابات بالسلاح الناري سببًا رئيسيًا لوفاة الأطفال

وبينت الدراسة أن الإصابات بالأسلحة النارية تعد سببًا رئيسيًا لوفاة الأطفال الأمريكيين بالمستشفيات، حسب «سبوتنيك».

1815 إصابة بسلاح ناري قبل الوباء

وسجلت الدراسة 1815 إصابة بسلاح ناري قبل الوباء مقابل 2759 إصابة أثناء الوباء، بزيادة 52% ، مضيفة أن 78.5% من إجمالي المصابين كانوا من الذكور.

كانت السلطات الأمريكية قد أعلنت مقتل طالبين وإصابة 2 آخرين جراء إطلاق للنار بالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وقال مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براون، إن الطلاب الأربعة يبلغون من العمر 16 عاما، موضحا أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاة أحدهم فور وصوله، بينما كان فتى آخر في حالة حرجة لكنه توفي متأثرا بإصابته.

1.3 مليون جريمة قتل في 2021

وكان تقرير حديث كشف أن معدل جرائم القتل بالولايات المتحدة فى عام 2021 ما زال مرتفعا، رغم تراجعه بصورة طفيفة، فى عام 2021 ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون جريمة قتل.

وأشار التقرير، الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى «إف بى آى» إلى أن هذا المعدل تراجع بنسبة 1% على المستوى القومي بالولايات المتحدة، حيث انخفض من مليون و 326 ألفا و600 حادث فى عام 2020 إلى مليون و 313 ألفا و200 حادث في عام 2021.

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