«الرقابة النووية والإشعاعية» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مدير مكتب الهيئة في مطار الملك فهد

المؤهلات و الخبرات:

-بكالوريوس كحد أدنى في التخصصات التالية:(الهندسة، الإدارة).

-سنوات الخبرة (8) سنوات كحد أدنى، منها (4) سنوات كحد أدنى في قطاع النقل الجوي.

2- مدير مكتب الهيئة في مطار الملك خالد

المؤهلات و الخبرات:

-بكالوريوس كحد أدنى في التخصصات التالية:(الهندسة،الإدارة).

-سنوات الخبرة (8) سنوات كحد أدنى، منها (4) سنوات كحد أدنى في قطاع النقل الجوي.

المهام والمسؤوليات العامة:

-الإشراف على أعمال معاينة شحنات المواد المشعة والمواد النووية والمتعلقات النووية والواردة للمنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية بالمنطقة الإدارية وفق الإجراء المعتمد من الهيئة والتأكد من مطابقتها من تراخيص الاستيراد والتصدير الخاصة بالهيئة.

-مساندة أعمال التفتيش والزيارات الميدانية على الممارسات الإشعاعية عند الحاجة.

-التنسيق مع الهيئة في حال رصد مخالفة استيراد أو تصدير أو عبور مواد مشعة أو أصناف ملوثه بالمواد المشعة، أو مواد نووية أو المتعلقات النووية.

-تنسيق أعمال الاستجابة الأولية لحالات الطوارئ الإشعاعية.

-متابعة حالة الوسائل التقنية للرصد والتحكم بالتداول غير المشروع للمواد النووية والمواد المشعة والأصناف الملوثة بالمواد المشعة.

-التنسيق ومتابعة أعمال الهيئة مع الجهات ذات العلاقة.

-إعداد التقارير الدورية والخاصة بأعمال الفرع / المكتب.

-دعم اللجان المتعلقة بالمواد النووية والمتعلقات النووية والمواد المشعة بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية واللجان الأمنية بالمنطقة.

رابط التقديم :

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هيئة الرقابة النووية تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات في الرياض