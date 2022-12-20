أعلاها 33 وأقلها 17 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في جميع الأنحاء

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في مكة المكرمة، و32 درجة في ينبع والقنفذة، و31 درجة في جدة وجازان و29 درجة في الوجه، و27 درجة في المدينة المنورة، و22 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 19 درجة ، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 17 درجة مئوية في طريف والباحة.

سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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