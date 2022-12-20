«الصحة»: هذه الألعاب تزيد من النشاط البدني للطفل

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أوصت المنصة الرسمية للتوعية بوزارة الصحة «عش بصحة»، اليوم الثلاثاء، بلعب الألعاب الحركية والتنزه مع الطفل.

وقالت في حسابها على «تويتر»، إن لعب الألعاب الحركية والتنزه مع الطفل وإشراكه في الأعمال المنزلية أفكار ممتعة تزيد من النشاط البدني للأطفال.

الألعاب الإلكترونية

ومؤخرا، أصدرت المنصة، تحذيرًا جديدًا حول خطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال.

وقالت في تغريدة على حسابها بـ«تويتر»، إن الألعاب الإلكترونية تنسيهم الأكل، لذلك شجع أولادك على الأكل الصحي، وأخذ الوجبات في وقتها المحدد.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة، أنه بعد مراجعة بحثية لما يقرب من 70 دراسة وتقريرًا عن مخاطر الألعاب الإلكترونية على القلب، تم تسجيل إصابة 22 طفلاً في أمريكا بفقدان للوعي واختلال في ضربات القلب ومضاعفات قلبية، بل ووفاة 6 مراهقين بنوبات قلبية مفاجئة.

ويؤكد الأطباء، على أهمية تقييم صحة الأطفال الذين يفقدون وعيهم فجأة أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية من قبل اختصاصي القلب؛ لأن ذلك قد يكون أول علامة على وجود مشكلة خطيرة في القلب.

أضرار شديدة الخطورة

أيضا يؤكد الأطباء أهمية الإسراع في فحص الطفل طبيًا إذا أصيب بإغماء أو تسارع ضربات قلب أو ألم في القلب، لأي سبب من الاسباب،

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