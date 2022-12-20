الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الصحة»: هذه الألعاب تزيد من النشاط البدني للطفل
أعلاها 33 وأقلها 17 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في جميع الأنحاء
بعد توصل الأوروبيين لاتفاق.. الكشف عن هدف تحديد سقف سعر الغاز
لهذا السبب.. كمبيوتر خارق يُحذر من انقراض جماعي لربع الكائنات الحية في هذا العام
لا تفعلها.. 4 عادات سيئة تدمر أذنك وتفقدك السمع
بعد افتتاحه رسميًا.. أهم أهداف البنك الحيوي الوطني

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الصحة»: هذه الألعاب تزيد من النشاط البدني للطفل

«الصحة»: هذه الألعاب تزيد من النشاط البدني للطفل

«الصحة»: هذه الألعاب تزيد من النشاط البدني للطفل
١٠:٥١:٠٦ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

أوصت المنصة الرسمية للتوعية بوزارة الصحة «عش بصحة»، اليوم الثلاثاء، بلعب الألعاب الحركية والتنزه مع الطفل.

وقالت في حسابها على «تويتر»، إن لعب الألعاب الحركية والتنزه مع الطفل وإشراكه في الأعمال المنزلية أفكار ممتعة تزيد من النشاط البدني للأطفال.

الألعاب الإلكترونية

ومؤخرا، أصدرت المنصة، تحذيرًا جديدًا حول خطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال.

وقالت في تغريدة على حسابها بـ«تويتر»، إن الألعاب الإلكترونية تنسيهم الأكل، لذلك شجع أولادك على الأكل الصحي، وأخذ الوجبات في وقتها المحدد.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة، أنه بعد مراجعة بحثية لما يقرب من 70 دراسة وتقريرًا عن مخاطر الألعاب الإلكترونية على القلب، تم تسجيل إصابة 22 طفلاً في أمريكا بفقدان للوعي واختلال في ضربات القلب ومضاعفات قلبية، بل ووفاة 6 مراهقين بنوبات قلبية مفاجئة.

ويؤكد الأطباء، على أهمية تقييم صحة الأطفال الذين يفقدون وعيهم فجأة أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية من قبل اختصاصي القلب؛ لأن ذلك قد يكون أول علامة على وجود مشكلة خطيرة في القلب.

أضرار شديدة الخطورة

أيضا يؤكد الأطباء أهمية الإسراع في فحص الطفل طبيًا إذا أصيب بإغماء أو تسارع ضربات قلب أو ألم في القلب، لأي سبب من الاسباب،

اقرأ أيضًا:

تحذير جديد من «الصحة» حول خطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الألعاب الحركية الطفل وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
بيان من وزارة الدفاع اليمنية بشأن الأعمال الإجرامية للحوثي بين مأرب وحضرموت

بيان من وزارة الدفاع اليمنية بشأن الأعمال الإجرامية للحوثي بين مأرب وحضرموت

٠٨:٣٩ م، الجمعة، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
«شرطة الطائف» تطيح بمواطنيْن وإثيوبيين حولوا عمارة إلى مصنع خمور

«شرطة الطائف» تطيح بمواطنيْن وإثيوبيين حولوا عمارة إلى مصنع خمور

٠٣:٥٨ ص، الجمعة، ١٠ يونيو ٢٠١٦
بعد ٧٢ ساعة من حادثة «المصيف».. انهيار آخر بمدرسة الجبرية في حائل (صور)

بعد ٧٢ ساعة من حادثة «المصيف».. انهيار آخر بمدرسة الجبرية في حائل (صور)

٠١:٣٤ م، الجمعة، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٥
قيادي حوثي: إيران استغلتنا لتنفيذ مشروعها الانتهازي على حساب الدم اليمني

قيادي حوثي: إيران استغلتنا لتنفيذ مشروعها الانتهازي على حساب الدم اليمني

٠٢:٤٢ ص، الأربعاء، ١٨ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *