بعد توصل الأوروبيين لاتفاق.. الكشف عن هدف تحديد سقف سعر الغاز

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد اتفقت على سقف موحد لسعر الغاز، يتم العمل به إن زادت أسعار الغاز عالميا عن 180 يورو لكل ميجاواط/ساعة.

هدف وضع سقف لسعر الغاز

والهدف من وضع سقف لسعر الغاز هو حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز الذي عانت منه أوروبا منذ الأزمة الروسية الأوكرانية. وأذكى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ عقود.

اللجوء للعمل بالآلية الجديدة

من جهته، أوضح جوزيف سيكيلا وزير التجارة التشيكي، أنه سيتم اللجوء للعمل بالآلية الجديدة في حال ارتفعت الأسعار العالمية للغاز، واستمر هذا الارتفاع ثلاثة أيام متوالية، حيث يتم حينها اللجوء لتنفيذ الاتفاق لمدة أسبوعين فقط، وهذا يعني أن الاتفاق قد لا يتم اللجوء إليه أصلا.

وأضاف: «سيكون لدى أوروبا مجموعة من الإجراءات لمساعدتها على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلبات الشديدة في الأسعار، لقد ضمنت رئاستنا وحدة الصف حتى في هذه القضية المعقدة».

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