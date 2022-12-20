لهذا السبب.. كمبيوتر خارق يُحذر من انقراض جماعي لربع الكائنات الحية في هذا العام

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حذرت دراسة جديدة من أن الأرض ستواجه «انقراضا جماعيًا» بحلول عام 2100، يمكن أن يقضي على أكثر من ربع الكائنات الحية في العالم.

وطور علماء أستراليون وأوروبيون «أرضا افتراضية» لمحاكاة الانقراضات العالمية التي ستحدث بفعل تغير المناخ، خلال هذا القرن، حسب صحيفة “ديلي ميل”.

وجرى ذلك باستخدام «كمبيوتر خارق»، أنشأ العلماء عالما به أكثر من 15 ألف «شبكة غذائية» للتنبؤ بمصير كائنات مترابطة. وقالوا إن الأداة “يمكنها رسم خريطة للانقراضات في كل مكان على الأرض”.

ولفت العلماء إلى أن هذه الآلية تتنبأ بمستقبل قاتم للتنوع العالمي، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن العالم يمر بمخاض الانقراض الجماعي السادس.

وأشارت النتائج إلى فقدان 10 في المائة من جميع الأنواع النباتية والحيوانية بحلول عام 2050، وترتفع النسبة إلى 27 في المائة بحلول نهاية هذا القرن.

الاستغلال المفرط للموارد

وألقى العلماء باللوم على الاستغلال المفرط للموارد، وتغير استخدام الأراضي، والإفراط في الحصاد، والتلوث، وتغير المناخ، والغزوات البيولوجية.

وقاد الدراسة عالم المفوضية الأوروبية جيوفاني سترونا، والبروفيسور كوري برادشو من جامعة فليندرز الأسترالية.

وأكد الباحثون إن كوكب الأرض دخل بالفعل في حدث الانقراض الجماعي السادس، مدفوعا بالنشاط البشري وتغير المناخ.

وقال برادشو: “يمكن للأطفال الذين يولدون اليوم، أن يشهدوا اختفاءً فعليا لآلاف الأنواع النباتية والحيوانية مع بلوغهم سن السبعين، من بساتين الفاكهة الصغيرة وأصغر الحشرات إلى الحيوانات الشهيرة مثل الفيلة والكوالا”.

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