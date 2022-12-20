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الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ «الصحة» لحملة الدبلوم فما فوق
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الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ «الصحة» لحملة الدبلوم فما فوق

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ «الصحة» لحملة الدبلوم فما فوق

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ «الصحة» لحملة الدبلوم فما فوق
٠٩:٣٦:٢٧ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

​أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل الدبلوم فما فوق   بمسمي «فـني مساعد طبيب أسنان»، عبر بوابة التوظيف​ بوزارة الصحة، وذلك وفقاُ للتفاصيل التالية:

* المسمي الوظيفي:

1- فنــي رعـاية مرضـى.

* المؤهلات والخبرة:

 – دبلوم بعد البكالوريوس فني رعاية مرضى.

 – تمريض – لا يوجد تخصص.

– الخبرة (بدون).

2- مســاعد طبيب أسنان – لا يوجد تخصص.

* المؤهلات والخبرة:

– دبلوم بعد البكالوريوس مساعد طبيب أسنان.

– حصوله على شهادة تصنيف مهني تخصص فني مساعد طبيب أسنان.

– التصنيف: فني.

– الخبرة (بدون).

* طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية للوزارة:

1-  فني رعاية مرضى (اضغط هنا).

2.- مساعد طبيب أسنان – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدبلوم بوابة التوظيف وزارة الصحة وظائف شاغرة

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