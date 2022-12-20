الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ «الصحة» لحملة الدبلوم فما فوق
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل الدبلوم فما فوق بمسمي «فـني مساعد طبيب أسنان»، عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة، وذلك وفقاُ للتفاصيل التالية:
* المسمي الوظيفي:
1- فنــي رعـاية مرضـى.
* المؤهلات والخبرة:
– دبلوم بعد البكالوريوس فني رعاية مرضى.
– تمريض – لا يوجد تخصص.
– الخبرة (بدون).
2- مســاعد طبيب أسنان – لا يوجد تخصص.
* المؤهلات والخبرة:
– دبلوم بعد البكالوريوس مساعد طبيب أسنان.
– حصوله على شهادة تصنيف مهني تخصص فني مساعد طبيب أسنان.
– التصنيف: فني.
– الخبرة (بدون).
* طريقة التقديم:
– للتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية للوزارة:
1- فني رعاية مرضى (اضغط هنا).
2.- مساعد طبيب أسنان – (اضغط هنا).
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