الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ «الصحة» لحملة الدبلوم فما فوق

تواصل – فريق التحرير:

​أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل الدبلوم فما فوق بمسمي «فـني مساعد طبيب أسنان»، عبر بوابة التوظيف​ بوزارة الصحة، وذلك وفقاُ للتفاصيل التالية:

* المسمي الوظيفي:

1- فنــي رعـاية مرضـى.

* المؤهلات والخبرة:

– دبلوم بعد البكالوريوس فني رعاية مرضى.

– تمريض – لا يوجد تخصص.

– الخبرة (بدون).

2- مســاعد طبيب أسنان – لا يوجد تخصص.

* المؤهلات والخبرة:

– دبلوم بعد البكالوريوس مساعد طبيب أسنان.

– حصوله على شهادة تصنيف مهني تخصص فني مساعد طبيب أسنان.

– التصنيف: فني.

– الخبرة (بدون).

* طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية للوزارة:

1- فني رعاية مرضى (اضغط هنا).

2.- مساعد طبيب أسنان – (اضغط هنا).

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