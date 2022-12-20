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بعد افتتاحه رسميًا.. أهم أهداف البنك الحيوي الوطني
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بعد افتتاحه رسميًا.. أهم أهداف البنك الحيوي الوطني

بعد افتتاحه رسميًا.. أهم أهداف البنك الحيوي الوطني

بعد افتتاحه رسميًا.. أهم أهداف البنك الحيوي الوطني
٠٩:٤٠:١٥ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

افتتح وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة «وقاية» فهد الجلاجل، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات الصحية، البنك الحيوي الوطني في هيئة الصحة العامة وذلك سعيا إلى رفع كفاءة وفعالية البنية التحتية لأنظمة الصحة العامة في المملكة،

أهم أهداف المشروع

1- سيزيد من تعزيز الأمن الصحي الوطني، ورفع كفاءة برامج التحكم والسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية.

2- سيسهم بشكل فعال في دعم أجندة البحث والتطوير والابتكار، خصوصا فيما يتعلق بتوطين التقنيات الحيوية، التي تشمل في تطبيقاتها أبحاث الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

مزايا البنك الحيوي الوطني

1- بناء القدرات في مجال الاكتشاف السريع للأمراض الشائعة والنادرة
2- رفع قدرات الفحص والكشف المبكر
3- تحديد أولويات توطين التقنيات الحديثة لتطوير الأدوية واللقاحات

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