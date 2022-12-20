لا تفعلها.. 4 عادات سيئة تدمر أذنك وتفقدك السمع

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حذر أطباء من 4 عادات سيئة اعتاد عليها كثيرون لكنها تدمر الأذن وتفقد صاحبها السمه تماما.

وبحسب موقع «ستب توهيلث»، فإن تلك العادات الأربع هي:

1 ــ استعمال أعواد القطن

لا يمكن تنظيف شمع الأذن بأعواد القطن، لأنها تدفع شمع الأذن إلى الداخل، وقد تسبب الحكة والتهيج أو ثقب طبلة الأذن، وفي الحالات الطبيعية لا تحتاج قنوات الأذنين إلى التنظيف، إذ يقوم مجرى السمع بعملية تنظيف ذاتية للشمع الموجود في داخله.

2 ــ استخدام شموع الأذن

لوحظ في السنوات الأخيرة، ظهور طرق مختلفة للحفاظ على النظافة، لكنها، طرق لا دليل علمياً لها، ومنها شموع الأذن الشهيرة، التي تعمل عن طريق إدخال أحد طرفي الشمعة في الأذن وإشعال الطرف الآخر، وهو أمر يؤدي إلى التهاب الأذن، وفق صحيفة “القبس”.

3 ــ عدم الاستحمام بعد السباحة

نصح الأطباء بالاستحمام بعد السباحة كونه ضروري لتخليص الجسم من الملح أو الكلور، ولكن يجب أن تولي الاهتمام نفسه لأذنيك، أيضاً، لتخليصهما من استقرار البكتيريا فيهما، تلك التي تنمو في بيئة رطبة، وتسبب التهابات مؤلمة، وهذا الأمر يستدعي غسل الأذنين وتجفيفهما جيداً بمنشفة من القماش.

4 ــ استخدام ماء الأكسجين

في بعض الأحيان، قد تنتج الأذن المزيد من الشمع، فيلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام ماء الأكسجين، أو بيروكسيد الهيدروجين أو مواد أخرى لتنظيف الشمع وتليينه، مما يسهل خروجه من الأذن، ومع ذلك، فإن تطهير الأذن من دون إشراف طبي يمكن أن تكون له آثار ضارة للغاية.

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