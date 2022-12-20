الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لا تفعلها.. 4 عادات سيئة تدمر أذنك وتفقدك السمع
بعد افتتاحه رسميًا.. أهم أهداف البنك الحيوي الوطني
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ «الصحة» لحملة الدبلوم فما فوق
تنبيه مهم من «حساب المواطن» حول إيداع دفعة يناير
هاشتاق «وزارة التعليم» يتصدر التريند.. ومغردون يشيدون بجهود الوزارة وخدماتها
واعتقالات.. استشهاد أسير فلسطيني داخل أحد سجون الاحتلال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

واعتقالات.. استشهاد أسير فلسطيني داخل أحد سجون الاحتلال

واعتقالات.. استشهاد أسير فلسطيني داخل أحد سجون الاحتلال

واعتقالات.. استشهاد أسير فلسطيني داخل أحد سجون الاحتلال
٠٩:٠٧:٢٠ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

استشهد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد اليوم، داخل سجون الاحتلال بسبب سياسية الإهمال الطبي، التي مارسها الاحتلال بحقه طيلة فترة اعتقاله، التي امتدت على مدار عشرين عامًا أصيب خلالها بمرض السرطان.

استمرار جرائم الاحتلال بحق الأسرى

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن استشهاد الأسير أبو حميد 50 عامًا من مخيم الأمعري برام الله، شاهد حي على جرائم الاحتلال بحق الأسرى ودليل فاضح على تجاهله الكامل لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، لافتا النظر إلى أن الاحتلال رفض عشرات النداءات الإنسانية من المؤسسات والمنظمات الدولية للإفراج عن الأسير أبو حميد.

الأسير شقيق لأربعة أسرى آخرين

يذكر أن الأسير أبو حميد هو شقيق أربعة أسرى يقبعون حاليًا داخل معتقلات الاحتلال، اعتقل في أبريل عام 2002م، وتعرض طيلة فترة اعتقاله حسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي، فاقمت من وضعه الصحي وتفشى مرض السرطان في جسده مما أدى لاستشهاده فجر اليوم بعد دخوله في غيبوبة كاملة منذ عدة أيام، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال إلى 223 شهيدًا منذ عام 1967.

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من بيت لحم

وحسب وكالة «وفا»، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من عائلة الهريمي في بيت لحم، مؤكدة اندلاع مواجهات اثر اقتحام قوات الاحتلال التي أطلق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

اقرأ أيضًا:

رئيس وزراء فلسطين يطالب الأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات الاحتلال

الكلمات الدلالية:
استشهاد أسير جرائم الاحتلال فلسطين قوات الاحتلال ناصر أبو حميد

مواد ذات صلة

المزيد
مجددًا.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيا قبالة سواحلها الشرقية

مجددًا.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيا قبالة سواحلها الشرقية

٠١:١٩ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
لشتاء آمن.. نصائح «الدفاع المدني» للتعامل مع «السخان»

لشتاء آمن.. نصائح «الدفاع المدني» للتعامل مع «السخان»

٠٨:١١ م، الجمعة، ١٨ نوفمبر ٢٠١٦
أهداه كفنه قبل عامين.. وفاة «الكرشمي» منسق الشيخ بتاوي

أهداه كفنه قبل عامين.. وفاة «الكرشمي» منسق الشيخ بتاوي

١٢:٠٨ ص، الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠١٦
جموع المصلين تشيع الشهيد العريف «عسيري» بمحايل (صور)

جموع المصلين تشيع الشهيد العريف «عسيري» بمحايل (صور)

١٢:٢٢ ص، الأثنين، ٢٢ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *