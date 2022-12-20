واعتقالات.. استشهاد أسير فلسطيني داخل أحد سجون الاحتلال

تواصل – واس:

استشهد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد اليوم، داخل سجون الاحتلال بسبب سياسية الإهمال الطبي، التي مارسها الاحتلال بحقه طيلة فترة اعتقاله، التي امتدت على مدار عشرين عامًا أصيب خلالها بمرض السرطان.

استمرار جرائم الاحتلال بحق الأسرى

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن استشهاد الأسير أبو حميد 50 عامًا من مخيم الأمعري برام الله، شاهد حي على جرائم الاحتلال بحق الأسرى ودليل فاضح على تجاهله الكامل لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، لافتا النظر إلى أن الاحتلال رفض عشرات النداءات الإنسانية من المؤسسات والمنظمات الدولية للإفراج عن الأسير أبو حميد.

الأسير شقيق لأربعة أسرى آخرين

يذكر أن الأسير أبو حميد هو شقيق أربعة أسرى يقبعون حاليًا داخل معتقلات الاحتلال، اعتقل في أبريل عام 2002م، وتعرض طيلة فترة اعتقاله حسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي، فاقمت من وضعه الصحي وتفشى مرض السرطان في جسده مما أدى لاستشهاده فجر اليوم بعد دخوله في غيبوبة كاملة منذ عدة أيام، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال إلى 223 شهيدًا منذ عام 1967.

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من بيت لحم

وحسب وكالة «وفا»، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من عائلة الهريمي في بيت لحم، مؤكدة اندلاع مواجهات اثر اقتحام قوات الاحتلال التي أطلق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

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