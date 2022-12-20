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هاشتاق «وزارة التعليم» يتصدر التريند.. ومغردون يشيدون بجهود الوزارة وخدماتها
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هاشتاق «وزارة التعليم» يتصدر التريند.. ومغردون يشيدون بجهود الوزارة وخدماتها

هاشتاق «وزارة التعليم» يتصدر التريند.. ومغردون يشيدون بجهود الوزارة وخدماتها

هاشتاق «وزارة التعليم» يتصدر التريند.. ومغردون يشيدون بجهود الوزارة وخدماتها
٠٩:١٣:٣٧ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق «وزارة التعليم» التريند في المملكة، صباح اليوم، فيما تداول آلاف المواطنين تغريدات عن دور الوزارة وسعيها الدائم لتحسين العملية التعليمية.

وغرد الحساب الرسمي لإحدى مدارس الطائف قائلًا إن افتتاح ‎المركز السعودي للأعمال في ‎وزارة التعليم؛ يساعد على التوسّع في عمليات استثمار العقارات المخصصة كمرافق تعليمية، وطرحها للقطاع الخاص، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص».

وجاء هذا الاحتفال بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي؛ ويدعم المركز الشراكة مع القطاع الخاص ويوفر جوانب المرونة وتسهيل الإجراءات.

خدمات إضافية يحتاجها المستثمر في قطاع التعليم الأهلي

ويوفر المركز خدمات إضافية يحتاجها المستثمر في قطاع التعليم الأهلي؛ منها: الخدمات المصرفية، والتأمين، والاتصالات، والتي يقدمها ممثلين من البنوك والشركات المعنية.

وجاء تصدر وزارة التعليم التريند متزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وأعرب مغردون عن امتنانهم لدور الوزارة في تعليم اللغة ونشرها.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التعليم السعودية المملكة هاشتاق وزارة التعليم

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