هاشتاق «وزارة التعليم» يتصدر التريند.. ومغردون يشيدون بجهود الوزارة وخدماتها

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق «وزارة التعليم» التريند في المملكة، صباح اليوم، فيما تداول آلاف المواطنين تغريدات عن دور الوزارة وسعيها الدائم لتحسين العملية التعليمية.

وغرد الحساب الرسمي لإحدى مدارس الطائف قائلًا إن افتتاح ‎المركز السعودي للأعمال في ‎وزارة التعليم؛ يساعد على التوسّع في عمليات استثمار العقارات المخصصة كمرافق تعليمية، وطرحها للقطاع الخاص، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص».

وجاء هذا الاحتفال بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي؛ ويدعم المركز الشراكة مع القطاع الخاص ويوفر جوانب المرونة وتسهيل الإجراءات.

خدمات إضافية يحتاجها المستثمر في قطاع التعليم الأهلي

ويوفر المركز خدمات إضافية يحتاجها المستثمر في قطاع التعليم الأهلي؛ منها: الخدمات المصرفية، والتأمين، والاتصالات، والتي يقدمها ممثلين من البنوك والشركات المعنية.

وجاء تصدر وزارة التعليم التريند متزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وأعرب مغردون عن امتنانهم لدور الوزارة في تعليم اللغة ونشرها.

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افتتاح #المركز_السعودي_للأعمال في #وزارة_التعليم، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي؛ يدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر جوانب المرونة، وتسهيل الإجراءات.#تعليم_الخرج — ابتدائية رقية بنت عمر (@MOE_KRH_00_0092) December 20, 2022

افتتاح #المركز_السعودي_للأعمال في #وزارة_التعليم؛ يساعد على التوسّع في عمليات استثمار العقارات المخصصة كمرافق تعليمية، وطرحها للقطاع الخاص، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص". — ثانوية البندري بنت عبدالعزيز بالطائف (@MOE_TIF_02_0107) December 20, 2022