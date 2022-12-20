تنبيه مهم من «حساب المواطن» حول إيداع دفعة يناير

تواصل- فريق التحرير

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه لم تصدر بعد مبالغ الدعم لدفعة شهر يناير.

جاء ذلك ردا على سؤال لأحد المواطنين، استفسر عن كيفية موعد إيداع مبالغ دفعة يناير.

ورد عليه حساب المواطن قائلا: «لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر يناير، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 يناير».

والأسبوع الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرا، أعلن برنامج حساب المواطن صدور «نتائج الأهلية» للدورة 61 «شهر ديسمبر 2022»، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في «تويتر»، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 «شهر ديسمبر 2022»، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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