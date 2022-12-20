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«الحصيني»: اليوم دخول النجم الثاني لـ«المربعانية» و حالة ممطرة على هذه المناطق

«الحصيني»: اليوم دخول النجم الثاني لـ«المربعانية» و حالة ممطرة على هذه المناطق

«الحصيني»: اليوم دخول النجم الثاني لـ«المربعانية» و حالة ممطرة على هذه المناطق
٠٨:٤٩:٢٠ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إن اليوم الثلاثاء يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم «القلب» مدته 13 يومًا، وهو مظنة البرد متى ما تسرّب هواء أصله قطبي أو سيبيري.

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فيه أطول ليلة وأقصر نهار

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن هذا اليوم فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وأن هذا النجم يتخلله بداية غرس العنب وتُقلم فيها الأشجار.

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دخول الشتاء فلكيًا في شمال الكرة الأرضية

وأضاف أن نجم القلب فيه دخول الشتاء فلكيًا في شمال الكرة الأرضية، ومنها المملكة، والذي يوافق يوم الخميس 28/5/1444هـ بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء، وفيه برد «الانصراف»، هو انصراف الشمس عن مدار الجدي وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوبًا.

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يمكن في هذه الأيام زراعة بعض الحبوب

وأكد الحصيني، أنه يمكن في هذه الأيام، زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة، وفيها هجرة الأوز الشتوي.

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حالة جوية ممطرة متوقعة

وأشار إلى أن دخول النجم الثاني من المربعانية، وفقًا للمراصد الجوية، يوافق حالة جوية ممطرة متوقعة على أجزاء من المناطق الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية والخليج يمكن تنصيفها من متوسطة لشبه قوية متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من متوسطة لغزيرة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحصيني المربعانية النجم الثاني حالة الطقس حالة ممطرة نجم القلب

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