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لا تدفع أكثر من هذا المبلغ للوسيط ..تعرف على أهم ملامح لائحة الوساطة العقارية

لا تدفع أكثر من هذا المبلغ للوسيط ..تعرف على أهم ملامح لائحة الوساطة العقارية

لا تدفع أكثر من هذا المبلغ للوسيط ..تعرف على أهم ملامح لائحة الوساطة العقارية
٠٨:٥١:١٦ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، أنه اعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، التي تُلزم في تنفيذها الهيئة العامة للعقار، وأنه يعكف حاليًا على وضع اللمسات النهائية عليها.

وحسب «عكاظ»، فقد اعتمدت استحقاق الوسيط العقاري عمولة بنسبة 25 % من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجِر دون إتمام الصفقة العقارية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية.​

وأخضعت اللائحة جميع العاملين الممارسين للأنشطة في المنشآت المرخصة لممارسة النشاط اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارستهم، وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية.

كما تقتصر ممارسة أنشطة «إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية»، على المنشآت المرخصة للنشاط.

شروط الترخيص

ويُشترط للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) توافر عدة شروط منها:

1- بلوغ سن الـ (18) عامًا.

2- أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكومٍ عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

3- اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

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