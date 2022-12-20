الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. خطوات تقديم طلب تنفيذ جديد «المحكمة الافتراضية» عبر بوابة ناجز
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خدمة اليوم.. خطوات تقديم طلب تنفيذ جديد «المحكمة الافتراضية» عبر بوابة ناجز

خدمة اليوم.. خطوات تقديم طلب تنفيذ جديد «المحكمة الافتراضية» عبر بوابة ناجز

خدمة اليوم.. خطوات تقديم طلب تنفيذ جديد «المحكمة الافتراضية» عبر بوابة ناجز
٠٨:٢٣:٣٧ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل عن خطوات تقديم طلب تنفيذ جديد «المحكمة الافتراضية» عبر بوابة ناجز وذلك عبر حسابها الشخصي على «تويتر».

خطوات الدخول عبر بوابة ناجز

1 – يتم أولا الدخول على بوابة ناجز.
2 – من لوحة المعلومات الدخول على تنفيذ ثم اختيار طلب تنفيذ.
3 – الضغط على طلب تنفيذ.
4 – اختيار المحكمة الافتراضية.
5 – تحديد نوع التصنيف الرئيسي «أوراق تجارية» ونوع السند الفرعي «سند لأمر إلكتروني».
6 -تحديد صفة مقدم الطلب «أمانة عن نفسه» ثم الضغط على التالي.
7 – الانتقال لشاشة طلب التنفيذ لمراجعة بياناته.
8 – في جزء تفاصيل الحساب البنكي يتم تحديد الآيبان للمستخدم.

9 – يمكن إدارة الحساب البنكي بإضافة أو حذف أو تحديث أي حساب موجود بالضغط على زر الملف الشخصي.
10- بعد تحديد حسابك البنكي اضغط على زر التالي.
11- تعبئة رقم السند ثم الضغط على تحميل بيانات السند.
12- يستعرض النظام تلقائيا بيانات المبلغ وبيانات المنفذ ضده.
13- الضغط على حفظ واستمرار.
14- مراجعة بيانات الطلب.
15- تحديد المحكمة المختصة.

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أخبار السعودية السعودية بوابو ناجز خدمة اليوم محكمة افتراضية ناجز

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