خدمة اليوم.. خطوات تقديم طلب تنفيذ جديد «المحكمة الافتراضية» عبر بوابة ناجز

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كشفت وزارة العدل عن خطوات تقديم طلب تنفيذ جديد «المحكمة الافتراضية» عبر بوابة ناجز وذلك عبر حسابها الشخصي على «تويتر».

خطوات الدخول عبر بوابة ناجز

1 – يتم أولا الدخول على بوابة ناجز.

2 – من لوحة المعلومات الدخول على تنفيذ ثم اختيار طلب تنفيذ.

3 – الضغط على طلب تنفيذ.

4 – اختيار المحكمة الافتراضية.

5 – تحديد نوع التصنيف الرئيسي «أوراق تجارية» ونوع السند الفرعي «سند لأمر إلكتروني».

6 -تحديد صفة مقدم الطلب «أمانة عن نفسه» ثم الضغط على التالي.

7 – الانتقال لشاشة طلب التنفيذ لمراجعة بياناته.

8 – في جزء تفاصيل الحساب البنكي يتم تحديد الآيبان للمستخدم.

9 – يمكن إدارة الحساب البنكي بإضافة أو حذف أو تحديث أي حساب موجود بالضغط على زر الملف الشخصي.

10- بعد تحديد حسابك البنكي اضغط على زر التالي.

11- تعبئة رقم السند ثم الضغط على تحميل بيانات السند.

12- يستعرض النظام تلقائيا بيانات المبلغ وبيانات المنفذ ضده.

13- الضغط على حفظ واستمرار.

14- مراجعة بيانات الطلب.

15- تحديد المحكمة المختصة.

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