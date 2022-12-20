خدمة اليوم.. خطوات تقديم طلب تنفيذ جديد «المحكمة الافتراضية» عبر بوابة ناجز
تواصل – فريق التحرير:
كشفت وزارة العدل عن خطوات تقديم طلب تنفيذ جديد «المحكمة الافتراضية» عبر بوابة ناجز وذلك عبر حسابها الشخصي على «تويتر».
خطوات الدخول عبر بوابة ناجز
1 – يتم أولا الدخول على بوابة ناجز.
2 – من لوحة المعلومات الدخول على تنفيذ ثم اختيار طلب تنفيذ.
3 – الضغط على طلب تنفيذ.
4 – اختيار المحكمة الافتراضية.
5 – تحديد نوع التصنيف الرئيسي «أوراق تجارية» ونوع السند الفرعي «سند لأمر إلكتروني».
6 -تحديد صفة مقدم الطلب «أمانة عن نفسه» ثم الضغط على التالي.
7 – الانتقال لشاشة طلب التنفيذ لمراجعة بياناته.
8 – في جزء تفاصيل الحساب البنكي يتم تحديد الآيبان للمستخدم.
9 – يمكن إدارة الحساب البنكي بإضافة أو حذف أو تحديث أي حساب موجود بالضغط على زر الملف الشخصي.
10- بعد تحديد حسابك البنكي اضغط على زر التالي.
11- تعبئة رقم السند ثم الضغط على تحميل بيانات السند.
12- يستعرض النظام تلقائيا بيانات المبلغ وبيانات المنفذ ضده.
13- الضغط على حفظ واستمرار.
14- مراجعة بيانات الطلب.
15- تحديد المحكمة المختصة.
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