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ما هو علاج الحقد والحسد ؟ «الخثلان» يُجيب
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ما هو علاج الحقد والحسد ؟ «الخثلان» يُجيب

ما هو علاج الحقد والحسد ؟ «الخثلان» يُجيب

ما هو علاج الحقد والحسد ؟ «الخثلان» يُجيب
٠٨:١١:١٣ ص، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، إن الدعاء هو أفضل وسيلة لدرء الحقد والحسد.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن على الإنسان أن يدعو لنفسه دائما بسلامة الصدر، وألا يجعل المولى تبارك وتعالى في قلبه غلا للذين آمنوا.

وأشار إلى أنه إذا كان الإنسان في قلبه غلا أو حقدا لأحد عليه أن يفعل العكس، بأن يذكر محاسن هذا الإنسان، فهذا أيضا مما يعالج الحقد والحسد.

وفي وقت سابق، قال «الخثلان»، إن هناك سورة عظيمة في كتاب الله، وهي سورة الفلق، والتي في آخرها «ومن شر حاسد إذا حسد»، ويدخل في معنى قول الله تعالى ومن شر حاسد، العين.

مشروعية قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس

وأضاف أن هذه السورة مع سورة الناس وسورة الإخلاص يشرع قراءتها دبر كل صلاة، ويشرع تكرارها ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، وأن تكون مع أذكار الصباح والمساء، كما يشرع أن تقرأ قبل النوم.

وأشار إلى أنه من العجيب أن هاتين السورتين«الفلق والناس»، مع أن كتابتهما في المصحف الشريف لا تتجاوز نصف صفحة، إلا أنهما قد تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع شرور الدنيا، وذلك يدل على عظمة القرآن، مؤكدًا أن المحافظة على قراءة هاتين السورتين مع سورة الإخلاص، تحفظ صاحبها بإذن الله تعالى من كل مكروه وسوء.

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