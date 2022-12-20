الكشف عن جهاز إلكتروني جديد يمكنه تحديد الأورام الخبيثة في الجسم

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استطاع فريق من المهندسين في جامعة كاليفورنيا تطوير رقعة إلكترونية، يمكنها مراقبة الجزيئات الحيوية في الأنسجة العميقة، بما في ذلك الهيموغلوبين.

وبإمكان هذا الابتكار، أن يساعد المهنيين الطبيين من التوصل إلى المعلومات المهمة التي يمكن أن تساعد في اكتشاف الحالات التي تهدد الحياة، مثل الأورام الخبيثة وخلل الأعضاء والنزيف الدماغي أو الأمعاء.

مراقبة دقيقة للمجموعات عالية الخطورة

وبحسب موقع «medicalxpress»، قال أستاذ الهندسة النانوية في الجامعة ومؤلف للدراسة شنغ شو، إن تلك الأجهزة تظهر إمكانات كبيرة في المراقبة الدقيقة للمجموعات عالية الخطورة؛ ما يتيح التدخلات بالوقت المناسب في اللحظات العاجلة.

ويتسبب انخفاض نضح الدم داخل الجسم في حدوث خلل وظيفي حاد في الأعضاء ويرتبط بمجموعة من الأمراض، بما في ذلك النوبات القلبية وأمراض الأوعية الدموية في الأطراف.

كما يمكن أن يشير تراكم الدم غير الطبيعي في مناطق مثل الدماغ أو البطن أو الخراجات إلى نزيف دماغي أو حشوي أو أورام خبيثة.

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