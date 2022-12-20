خبيرة تغذية: الصيام يحمي من الاكتئاب ويعزّز صحة القلب

تواصل – فريق التحرير

قالت خبيرة التغذية الدكتورة خلود البارون، إن الصيام له العديد من الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب، منها أنه يغير تعبيرك الجيني المتعلق بطول العمر والمناعة، كما يحمي من الاكتئاب ويعزز صحة القلب.

وأضافت أن الصيام له فوائد كبيرة لصحة التمثيل الغذائي، مثل تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابي وخطر الإصابة بأمراض القلب، حسب صحيفة «القبس».

وتابعت: قد يعزز الصيام أيضا صحة الدماغ عن طريق رفع مستويات هرمون قد يحمي من الاكتئاب ومختلف الحالات العقلية الأخرى. كما يزيد هرمون النمو HGH ويجعلك تفقد الدهون ولا تكتسبها.

الصيام والسرطان

ووفق الخبيرة، فإن الدراسات أثبتت فوائد أخرى عدة للصيام، من أهمها أنه يحفز عملية الالتهام الذاتي التي تقوم خلالها بالتهام البروتينات القديمة والخلايا الضارة، وهو ما يسهم بدوره في الحماية من الشيخوخة والسرطان وأمراض عدة بما فيها الزهايمر.

بينما أكدت دراسات عدة أن الإكثار من تناول الطعام يضر الصحة ويسبب الأمراض، وبخاصة السمنة وترسب الدهون على الكبد والإصابة بأمراض الكبد الدهنية وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

اقرأ أيضًا:

دراسة: الصيام المتقطع قد يلغي الحاجة إلى أدوية السكري