سببان وراء ارتفاع سعر السكر الأبيض عالميًا

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ارتفع سعر السكر الأبيض في تعاملات بورصة لندن للسلع اليوم في ظل استمرار المخاوف من نقص الإمدادات لدى منتجين رئيسيين عن الطلب.

أسباب زيادة سعر المحصول

1- تعاني البرازيل – أكبر دولة مصدرة للسكر في العالم – من تأخر بدء موسم حصاد قصب السكر بسبب الأحوال الجوية، بحسب بلومبيرج.

2- من المتوقع استخدام ملايين الأطنان من السكر في كل من تايلاند والهند لإنتاج الوقود الحيوي خلال الموسم الجديد في ظل ارتفاع أسعار النفط .

وارتفع سعر السكر الأبيض اليوم بنسبة 2.2 % قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه ليجري تداوله في تعاملات الظهيرة في لندن بسعر 556.6 دولار للطن بزيادة نسبتها 1.8 % عن سعره في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

ارتفاع سعر السكر الخام

وفي بورصة نيويورك ارتفع سعر السكر الخام بنسبة 1.6% إلى 2.42 سنت للرطل ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ 5 سنوات.

كما ارتفع سعر الكاكاو وسجل سعر بنك أرابيكا تغييرا طفيفا وتراجع سعر القطن في تعاملات نيويورك.

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